Share Pin 127 Condivisioni

Da ieri la scuola chiusa dopo alcuni casi positivi tra il personale docente e non docente e alcuni alunni. Oggi la sanificazione. Lunedì il ritorno in classe, ma non per tutti

Ladispoli: alla primaria dell’Ilaria Alpi dad prolungata fino al 12 marzo –

Si tornerà a scuola dal 15 marzo per i bambini della scuola Primaria dell’Ilaria Alpi, nelle sedi di via Praga e via Varsavia.

La decisione è arrivata dalla scuola dopo il riscontro di alcuni casi positivi tra il personale docente e non docente che ha portato ieri alla chiusura del plesso e alla sanificazione nella giornata di oggi.

Ladispoli: alla primaria dell’Ilaria Alpi dad prolungata fino al 12 marzo

Inizialmente era stato inoltre comunicato il rientro in presenza già a partire da lunedì 8 marzo. Ma a quanto pare non tutti i bambini rientreranno in quella data.

Come si legge sul sito della scuola, infatti, “l’attività didattica a distanza, solo per la scuola primaria, plesso via Varsavia e via Praga, proseguirà fino a venerdì 12 marzo 2021”.

“Gli ultimi dati che abbiamo sulla diffusione del contagio purtroppo non sono confortanti e ci impongono una drastica decisione: prorogare di una settimana la didattica a distanza solo per la scuola primaria, per entrambi i plessi”, si legge nella circolare pubblicata sul sito della scuola.

“Ci rendiamo conto che questo comporterà un ulteriore sacrificio per le famiglie ma è il male minore se vogliamo interrompere il passaggio del virus da una classe all’altra, da un ordine di scuola all’altro”.

“Questo non vuol dire che si è abbassata la soglia di guardia né che ci sono stati comportamenti superficiali o irresponsabili”.

“L’aggressività di questa terza ondata, come purtroppo apprendiamo dai giornali e dai messaggi televisivi, non sta risparmiando il nostro istituto e sta mettendo a dura prova la nostra organizzazione che fino a ora aveva dato buoni risultati, vanificando il sacrificio e lo spirito di servizio di tutti, famiglie e personale scolastico che stanno rispondendo ai bisogni della comunità con impegno umano, emotivo e professionale”.

(torna a Baraondanews)