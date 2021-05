Ladispoli: alla Peppino Impastato la premiazione di “Buon compleanno Ilaria”

Share Pin 5 Condivisioni

La prima edizione del concorso organizzata dall’istituto comprensivo Ilaria Alpi in occasione del 60° compleanno della giornalista romana uccisa in Somalia il 20 marzo del 1994 insieme all’operatore Miran Hrovatin

Si svolgerà lunedì 24 maggio, presso la Biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Ladispoli, la premiazione della prima edizione del Concorso “Buon Compleanno Ilaria”, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”. La manifestazione si svolgerà in occasione del 60° compleanno della giornalista romana, uccisa in Somalia il 20 marzo del 1994 insieme all’operatore Miran Hrovatin.

Il tema dell’edizione numero uno è “Supereroe di tutti i giorni”, ed è dedicato agli eroi del quotidiano, come è stata Ilaria.

Le ragazze e i ragazzi della scuola di via Varsavia, dai più piccoli dell’Infanzia ai più grandi della Secondaria di I grado, sono stati invitati a riflettere sul tema, raccontandolo secondo i mezzi e le forme che hanno sentito più congeniali. A loro sono state riservate delle sezioni diverse a seconda dell’ordine di studi: gli alunni dell’Infanzia e delle prime due classi della Primaria si sono cimentati nel disegno; le altre classi della Primaria, insieme agli alunni della prima classe della Secondaria di I grado, hanno invece prodotto un testo in prosa o in versi. Una sezione era riservata alla Fotografia.

A valutare le opere, una giuria composta da esponenti del mondo scolastico e culturale, presieduta da Mariangela Gritta Grainer, già parlamentare nella XII Legislatura, sempre al fianco della famiglia di Ilaria Alpi nel sollecitare le istituzioni a far luce sui mandanti dell’agguato alla giornalista e al suo cineoperatore.

Della giuria hanno fatto parte Emanuele Rossi, giornalista del Messaggero, e Giovanni Piazza, direttore del giornale d’Istituto Res Novae, del Liceo “Pertini” di Ladispoli. Per la sezione docenti, hanno fatto parte della giuria i professori Alessandro Borghi, Renata Galletti, Vincenza Genna, Barbara Paglialunga e Liberata Daniela Serra. La componente dei genitori era rappresentata da Eugenio Tatulli.

Alla premiazione interverranno i componenti della giuria, il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Ilaria Alpi” Prof.ssa Maria Bevilacqua, il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, gli assessori all’Istruzione Fiovo Bitti e alla Cultura Marco Milani.

Presenti inoltre il presidente del Consiglio d’Istituto Mariagrazia Greco, l’artista che ha realizzato il murales dedicato a Ilaria Alpi, Alessio Gazzola, e Donato Ciccone, in rappresentanza del progetto “Coloriamo la città”. Ospite anche l’ex Dirigente Flora Rango, che scelse di intitolare la scuola alla giornalista del Tg3.

