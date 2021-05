A Cerveteri l’appuntamento è con “Art-Sharing (l’arte condivisa al tempo del covid-19)”

Share Pin 8 Condivisioni

Appuntamento il 28 maggio alle 17 con ben 37 artisti presenti a una mostra collettiva di pittura, scultura, fotografia, mosaico fino ad arrivare a opere con la tecnica dell’affresco e al tatuaggio

Scalda i motori la mostra d’arte “Art-Sharing (l’arte condivisa al tempo del covid19)”. Appuntamento a Cerveteri in Sala Ruspoli con ben 37 artisti.

Ogni artista porterà tre opere scelte in piena autonomia e libertà, quella libertà espressiva e sociale finalmente ritrovata.

“Art-Sharing (l’arte condivisa al tempo del covid19)”, mai titolo sulla condivisione espressiva coglie in pieno questo momento storico, l’idea colta dall’associazione culturale inArte di Cerveteri era infatti, proprio quello sulla ripartenza, morale, civile della comunità attraverso una mostra che possa rappresentare in senso positivo una rinascita spirituale degli uomini in un percorso di contaminazione artista con più esperienze artistiche e culturali rappresentate nella storica location delle Sale Ruspoli, divenuto un vero e proprio luogo dove l’arte del territorio trova la sua giusta collocazione.

Artisti affermati insieme ad altri che si affacciano nel nostro territorio per la prima volta, in maniera libera e appunto consapevole.

La mostra è patrocinata dal Comune di Cerveteri assessorato alle politiche culturali e giovanili, saranno presenti le autorità comunali.

All’interno della mostra troveremo un’opera molto importante “De Secumda Pietate” che presenta un’opera fotografica dove viene rappresentata la Pietà di Michelangelo al contrario, dove è Gesù che sorregge la Madonna, un’opera seguita con una macchina fotografica del 1850 e che verrà portata alla mostra dal suo esecutore: Danilo Mauro Malatesta.

Sulla base di questo il Prof. Settimio La Porta, domenica 30 alle 17 terrà una conferenza sull’opera partendo da Michelangelo per arrivare a Malatesta.

La mostra sarà completamente ad ingresso gratuito.

L’ingresso sarà contingentato nel rispetto della normativa vigente con l’obbligo della mascherina, all’interno delle tre sale sarà segnalato un percorso da seguire da parte dei visitatori.

La mostra sarà visitabile venerdì a partire dalle 17 alle 20; sabato dalle 10 alle 12.45 e dalle 17 alle 20; domenica dalle 10 alle 12.45 alle 17 con la conferenza del professor Settimio La Porta (filosofo dell’arte). La mostra chiuderà alle 19.

