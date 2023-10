Ladispoli, Alessio Pascucci: “In consiglio Grando ha riportato cose false. Sto procedendo con i miei legali”

Alessio Pacucci, Consigliere comunale di Ladispoli, si esprime ai microfoni di Centro Mare Radio sullo scorso Consiglio Comunale.

Alessio Pacucci, Consigliere comunale “Un nuovo inizio” di Ladipsoli, si esprime a microfoni di Centro Mare Radio sullo scorso Consiglio Comunale.

“Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco di Ladispoli sembrava particolarmente agitato, a differenza mia. Più volte hanno tentato di mandarmi via ma senza successo. In passato, ero stato già oggetto di un ricorso riguardo la mia elezione, ma alla fine sono stati costretti a riconoscere l’errore e fare marcia indietro. Ciò che mi ha sorpreso questa volta, infatti, è stata l’astensione generale dei consiglieri, che hanno scelto di non prendere una posizione. Durante la discussione, Grando, ha utilizzato parole inapropriate, nei confronti dei Consiglieri e in particolare nei confronti delle Consigliere, che non si addicono a un sindaco in aula. Non si può parlare impunemente, sono state dette cose molto gravi, tra le quali una anche falsa e io sto procedendo con i miei legali per denunciare alcune di queste affermazioni” dichiara Pascucci.

Per ciò che riguarda la situazione di difficoltà che stanno vivendo tutti i cittadini, in particolare a livello economico, afferma: “In tali situazioni di emergenza, è ben noto che il primo punto di riferimento per ottenere aiuto è il comune. Tuttavia, quando vengono applicate misure di taglio nei comuni, spesso a subirne le conseguenze sono proprio le famiglie più bisognose” – e aggiunge – “In un periodo storico in cui i costi della vita sono in costante aumento, i comuni si trovano ad affrontare una sfida significativa: i costi crescono e le entrate diminuiscono. È importante sottolineare che eventuali tagli finiscono per colpire i cittadini, anziché i sindaci o i consiglieri comunali”.

GM