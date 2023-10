Il Consigliere Comunale “Fratelli d’Italia”, Salvatore Orsomando, si esprime su Cerveteri a Centro Mare Radio

Salvatore Orsomando, Consigliere Comunale “Fratelli d’Italia” di Cerveteri ai mircofoni di Centro Mare Radio.

“In politica a Cerveteri, la situazione sembra stagnare, con pochi sviluppi significativi da quando Guido Rossi aveva iniziato a gettare le basi per il progresso della città. Da allora, sembra che Cerveteri sia rimasta bloccata e stia lentamente scivolando nel degrado. Le ultime novità sono state lo scandalo riguardante la fontana in piazza, il cambio del capolinea dei trasporti, insieme ad alcune iniziative culturali.

Cerveteri è un territorio ampio e complesso da gestire, ma la situazione è paralizzata. Un problema urgente che richiede soluzioni immediate riguarda la mancanza di spazio nei cimiteri, il che ha portato a situazioni inaccettabili, come l’impossibilità di dare sepoltura ai defunti. In questo contesto, è essenziale aprire discussioni inclusive coinvolgendo sia la maggioranza che l’opposizione nei tavoli di discussione. È fondamentale evitare l’isolamento e la tendenza a limitare il tempo di parola dei consiglieri dell’opposizione, pensando addirittura di ridurre l’intervento a soli 7 minuti. La situazione richiede un approccio più aperto e collaborativo per affrontare le sfide urgenti” aggiunge Orsomando.

Per ciò che riguarda l’accessibilità ai luoghi comunali il Consigliere commenta: “La necessità di rimuovere le barriere architettoniche negli uffici comunali è evidente. In particolare, la situazione a Palazzo Sammartino è grave, e il Comune dovrebbe seriamente considerare la costruzione di una struttura accessibile a tutti. Anche il Granarone, pur avendo un ascensore, spesso è fuori servizio. Un’amministrazione comunale responsabile dovrebbe pensare a un’infrastruttura che possa accogliere tutte le persone.

Inoltre, gli uffici comunali al Granarone presentano carenze significative. La mancanza di illuminazione adeguata per svolgere le attività lavorative e la disposizione a open space, che limita la concentrazione, rappresentano ostacoli per i dipendenti nell’offrire il servizio necessario. La creazione di ambienti di lavoro funzionali e accessibili dovrebbe essere una priorità per garantire un servizio efficiente e inclusivo.”

GM