Ladispoli, al via l’aggiornamento degli Albi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello

I cittadini, non ancora iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge del 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 12 della predetta legge, possono iscriversi nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di Appello presentando apposita domanda presso questo Comune entro il luglio 2023.

I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; buona condotta morale; età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni; licenza di scuola media di primo grado di Corte di Assise e licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di corte d’Assise di Appello. Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

