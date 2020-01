Condividi Pin 4 Condivisioni

Ladispoli, al via la gara per l’affidamento in concessione di alcune aree verdi della città

“Pubblicata, nel portale della Cuc Confservizi Lazio, la gara per l’affidamento in concessione di alcune aree verdi della Città di Ladispoli” ad annunciarlo sui social l’Assessore ai Lavori Pubblici Veronica De Santis.

In questa prima fase, verranno bandite alcune zone della città:

– Via Ancona/Odescalchi

– Via Corrado Melone (zona palo laziale)

– Piazza Odescalchi

– Viale Europa

In sintesi, chi si aggiudicherà la gara, avrà la possibilità di posizionare una piccola attività commerciale/bar/chiosco in cambio della manutenzione e gestione delle aree succitate.

Di seguito il link del portale:

https://confservizilazio.acquistitelematici.it/gare