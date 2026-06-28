Cerveteri, torna “Liberamente”. Dal 29 giugno riapre la spiaggia comunale gratuita e accessibile

Tutto pronto a Campo di Mare per il ritorno di “Liberamente”, la spiaggia comunale gratuita, inclusiva e accessibile del Comune di Cerveteri. Il servizio, giunto al sesto anno, ripartirà lunedì 29 giugno 2026 sul Lungomare dei Navigatori Etruschi. Una spiaggia pensata per garantire a tutti il diritto di vivere il mare in piena libertà, con postazioni accessibili, accoglienza e assistenza dedicate.

Cerveteri, torna “Liberamente”. Dal 29 giugno riapre la spiaggia comunale gratuita e accessibile

“Liberamente” sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 19, per tutta l’estate. Il servizio è completamente gratuito. Le prenotazioni partiranno dal 29 giugno, a partire dalle ore 9, al numero 351 3580419. Il servizio prenotazioni sarà attivo tutti i giorni, sempre dalle 9 alle 19.