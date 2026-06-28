Cerveteri, il comunicato della Lega Salvini Premier: non lasciamo spazio a spaccature nel Centrodestra

Riceviamo da Lega Salvini Premier Cerveteri e pubblichiamo integralmente.

“28 giugno 2026 Cerveteri. Lega Salvini Premier Cerveteri chiarisce di essere in ottimi rapporti con gli alleati di centro destra, in particolare ci tiene a ricordare il proprio comunicato di dicembre anno passato, dove esternavamo la volontà di restare in attesa dell’individuazione del candidato Sindaco. Ad oggi è chiaro che bisogna portare chiarezza in rispetto dei cittadini elettori e non auspicabile, lasciare spazio a involuzioni tendenti alla spaccatura del popolo conservatore di Cerveteri. In particolare, il nostro Consigliere comunale Nicolò Accardo asserisce quanto segue:

“Legittime e comprensibili le considerazioni di Orsomando. Al di là della libera proposta di Ramazzotti, non vincolato da nessuna coalizione, appare chiaro che la candidatura di Paolacci è accolta e pubblicizzata da F.I., almeno da parte del suo direttivo locale, visto che l’ On. Battilocchio, segretario provinciale, sembra non sia preventivamente informato nè consultato. Insomma, ci si augura che tutto si chiarisca al più presto. Certo è che tutto questo non giova nè al Centro Destra nè a Cerveteri. Le fughe in avanti non giovano e possono essere interpretate in vario modo.”

In rappresentanza della Lega a Cerveteri, Roberto Menasci conclude confermando i continui contatti con Forza Italia, nella persona di Emanuele Vecchiotti e di Azzurro Donna, Candida Pittoritto.”