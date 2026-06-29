CERVETERI – Un weekend da incorniciare per l’Etrusca Atletica e per tutta la città di Cerveteri. Sabato 27 e domenica 28 giugno, allo Stadio Comunale Olimpico “Carlo Zecchini” di Grosseto, in occasione dei Campionati Italiani Individuali Under 18 di atletica leggera, sono arrivati due straordinari titoli italiani grazie a due giovani atleti cresciuti nel vivaio della società etrusca.

Ad aprire la festa, nella prima giornata di gare, è stato Matteo Bafaro, protagonista dell’oro nella staffetta 4×100 con la Studentesca Rieti Andrea Milardi. Schierato come ultimo frazionista, Bafaro ha portato a termine una prestazione impeccabile, contribuendo alla conquista del titolo tricolore.

Cerveteri si tinge d’azzurro: due ori tricolori per i talenti dell’Etrusca Atletica

Nella seconda giornata è arrivata la seconda medaglia d’oro grazie a Mattia De Santis, autore di una straordinaria terza frazione nella staffetta 4×400. Con una rimonta entusiasmante ha consegnato il testimone in testa al compagno Edoardo Petriaggi, che ha completato l’opera regalando alla squadra un altro titolo italiano.

Due medaglie d’oro che rappresentano il coronamento di una stagione eccezionale per il settore giovanile dell’Etrusca Atletica, da anni punto di riferimento nella crescita di giovani talenti. Un risultato che riempie d’orgoglio l’intera comunità di Cerveteri e premia il lavoro quotidiano di atleti, tecnici, dirigenti e famiglie.

Il doppio successo tricolore conferma la qualità del vivaio dell’Etrusca Atletica e lascia ben sperare per il futuro, con giovani campioni pronti a portare sempre più in alto il nome di Cerveteri sui campi di gara italiani.