CERVETERI – Prosegue la collaborazione tra Borgo San Martino e Città di Cerveteri, che insieme portano avanti un progetto nato anni fa e mai interrotto, con l’obiettivo di rafforzare e valorizzare i programmi societari legati al calcio locale.

Al centro dell’iniziativa c’è il rilancio del settore giovanile e il coinvolgimento della storica realtà di Borgo San Martino, denominazione che in passato ha avuto un ruolo fondamentale nella rinascita del calcio a Cerveteri. La volontà è quella di costruire un percorso sempre più solido e condiviso, capace di unire società, territorio e famiglie.

Cerveteri, rinnovata la sinergia tra Borgo San Martino e Città di Cerveteri: focus sul settore giovanile

Il progetto punta infatti a un maggiore coinvolgimento delle comunità locali, comprese le frazioni del comune cerite, con particolare attenzione proprio a Borgo San Martino. In questa direzione si inserisce l’impegno del patron Sergio Lupi, che sta promuovendo la partecipazione attiva di famiglie e residenti nelle attività sportive del club.

La missione della società verdeazzurra è chiara: attrarre e integrare tutte le realtà del territorio nei propri programmi, creando una rete sportiva più ampia e partecipata. La partnership prevede inoltre l’organizzazione di numerose iniziative a Borgo San Martino, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il club e la comunità locale.