Assegni falsi da 70 mila euro ai danni di almeno sei vittime

Truffa delle auto comprate online e rivendute all’estero. Interviene la Polizia

Occhio ad acquistare auto su internet, si parla infatti di una truffa da ben 70 mila euro ai danni di almeno sei persone.

A metterla in piedi, secondo gli agenti di Polizia che sono tempestivamente intervenuti sul posto, una banda di minimo cinque persone che avrebbe appunto assunto lo stesso modus operandi. Ovvero inserire on line una vettura usata, effettuare un pagamento con assegno falso il giorno venerdì della settimana, portare la stessa in Romania, con nuova targa e concludere con la rimessa in vendita dell’auto.

Un “sistema” che avrebbe fatto “guadagnare” una sostanziosa somma di denaro. I truffatori però non hanno fatto i conti con gli agenti e ad essere denunciati per riciclaggio e truffa, tre italiani, un cittadino romeno e un giovane rom.