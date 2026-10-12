Due incontri di presentazione, il 16 e 23 ottobre, per scoprire il valore della solidarietà, della protezione civile e dell’impegno per la comunità. Un percorso formativo che offre anche l’opportunità di ottenere crediti scolastici.

Ladispoli, al via il corso gratuito di formazione al volontariato di Nuova Acropoli –

Il volontariato come occasione di crescita personale, formazione e partecipazione attiva alla vita della comunità. È questo lo spirito di “Volontariato a 360°”, il corso gratuito di formazione al volontariato promosso da Nuova Acropoli Ladispoli, con il patrocinio del Comune di Ladispoli, che si propone di avvicinare i cittadini, e in particolare i giovani, al mondo della solidarietà e della protezione civile.

Venerdì 16 e venerdì 23 ottobre 2026, presso la sede dell’associazione in via Fiume 108, a Ladispoli, sono in programma due appuntamenti di presentazione, a ingresso libero, durante i quali sarà possibile conoscere le attività proposte, approfondire i contenuti del percorso formativo e incontrare i volontari dell’associazione. Gli incontri sono annunciati alle ore 18:30.

Il corso nasce dalla volontà di trasmettere conoscenze e competenze utili nella vita quotidiana e nelle situazioni di emergenza, promuovendo al tempo stesso il senso civico, la responsabilità individuale e la capacità di collaborare con gli altri.

“Essere utili dove necessita” è il motto che accompagna l’iniziativa, sintetizzando una filosofia del volontariato fondata sulla disponibilità, sulla preparazione e sull’attenzione verso i bisogni della collettività.

Il programma affronta numerosi ambiti operativi, a partire dalle nozioni di primo soccorso, dalla gestione della paura e del panico nelle situazioni critiche, fino all’orientamento e alla topografia. Ampio spazio sarà dedicato anche all’ecologia, alle escursioni, al montaggio delle tende, alle esercitazioni pratiche e alle simulazioni di intervento.

Un ruolo centrale sarà riservato al lavoro di squadra, elemento fondamentale per imparare a confrontarsi, assumere responsabilità, affrontare difficoltà e sviluppare capacità organizzative e relazionali. Competenze che possono rivelarsi preziose non soltanto nell’attività di volontariato, ma anche nella scuola, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.

Particolare attenzione viene rivolta agli studenti, per i quali il percorso rappresenta un’opportunità di arricchimento del proprio bagaglio formativo. Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato, utile ad arricchire il curriculum personale e ai fini del riconoscimento dei crediti formativi scolastici, secondo le disposizioni degli istituti di appartenenza.

L’iniziativa intende dunque andare oltre il semplice apprendimento di tecniche operative, proponendo un’esperienza capace di coniugare formazione, solidarietà e consapevolezza del proprio ruolo nella società. Un invito a mettersi in gioco, a scoprire le proprie potenzialità e a comprendere quanto anche il contributo del singolo possa fare la differenza per il benessere della comunità.

In un contesto nel quale la prevenzione, la tutela dell’ambiente e la capacità di affrontare le emergenze assumono un’importanza sempre maggiore, investire nella formazione di nuovi volontari significa contribuire alla costruzione di una cittadinanza più preparata, responsabile e solidale.

Per informazioni e partecipazione, è possibile rivolgersi a Nuova Acropoli Ladispoli, in via Fiume 108, telefonare allo 06 9913772 oppure al 348 5656113, o scrivere all’indirizzo ladispoli@nuovaacropoli.it. La segreteria è aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 18:00 alle 21:00.

Un’occasione per avvicinarsi concretamente al volontariato, conoscere nuove persone e scoprire che essere utili agli altri può diventare anche un importante percorso di crescita personale.