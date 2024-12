Esposta lo scorso sabato 30 novembre 2024: organizzazione e regia Alberto Pammoli

Ladispoli, al Teatro Vannini successo per l’opera in forma semiscenica “Madama Butterfly” –

di Marco Di Marzio

A Ladispoli, presso il Teatro Vannini, in Yvon De Begnac, successo per l’opera in forma semiscenica “Madama Butterfly”, esposta lo scorso sabato 30 novembre 2024.

Con ingresso libero, previa sottoscrizione soci volontaria, una sala gremita ha infatti accompagnato lo spettacolo, organizzato per la regia da Alberto Pammoli, con il supporto di ALAV Associazione Lirica e Patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Il tutto sviluppatosi con accompagnamento di pianoforte e viola d’amore. M° concertatore: Kazeta Prifti. Viola d’amore: M° Maria Letizia Beneduce. Interpreti principali – Cio cio san: Soprano Emanuela Quartullo – B.F. Pinkerton Tenore: Fabio Andreotti.