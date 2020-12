Share Pin 2 Condivisioni

Grando: “Ho sempre detto che il dibattito in aula è importante per la città”

Ladispoli, al prossimo consiglio ci saranno i consiglieri d’opposizione –

Al prossimo consiglio comunale i banchi dell’opposizione non saranno vuoti. A dirlo è Claudio Aronica, durante il suo intervento ai microfoni di Fabio Bellucci.

Alla domanda se è una buona notizia, il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando ha risposto che la buona notizia riguarda loro.

“Ho sempre detto che il dibattito in aula è importante per la città”, ha aggiunto il Sindaco che con l’occasione ha voluto rispondere al consigliere regionale Devid Porrello.

“In un comunicato mi esorta a fare i consigli comunali in video conferenza dicendo che sono incoerente perché trasmetto online le riunioni di giunta”, dice Grando.

“Noi faremo il consiglio comunale in video conferenza, quando il Movimento 5 Stelle tornerà a farà le dirette in streaming come facevano prima”, risponde il Sindaco.

E sul Dpcm di Conte si astiene dal commentare, ma vuole comunque sottolineare come il documento sia decisamente tardivo, così al ridosso delle festività, dopo che i ristoratori e i bar si erano preparati per questi pochi giorni di lavoro in più.

“Mette in serie difficoltà il settore della ristorazione: asporto e consegna a domicilio non sostituiscono l’attività ordinaria”, dice Grando.