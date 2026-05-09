Il ragazzo è caduto rovinosamente con la propria moto da cross: gli amici con lui hanno immediatamente chiamato i soccorsi e i Vigili del Fuoco sono subito intervenuti

Civitavecchia, delicato intervento di elisoccorso per un giovane motociclista –

I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti attorno alle ore 16.30 di oggi allertati dalla Sala operativa per un incidente stradale in via del Casaletto rosso, zona ripetitori.

Un intervento delicato: un ragazzo in sella alla sua moto da cross, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo rovinando pesantemente in terra.

I centauri che erano in gruppo con lui hanno tempestivamente chiamato i soccorsi.

Gli uomini della Bonifazi intervenuti anche con un mezzo fuoristrada, hanno però ritenuto fondamentale recuperare il giovane tramite l’ausilio di un elicottero.

Il velivolo si è posto sopra il ferito e un elisoccorritore dei Vigili del fuoco si è calato con un verricello per raggiungere il giovane, imbragarlo e portarlo in salvo.

Il ragazzo è stato così trasportato in volo in ospedale. Presente sul posto anche il personale sanitario del 118.