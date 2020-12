Civitavecchia: bonus spesa Natale 2020 accreditati sulla tessera sanitaria

Share Pin 1 Condivisioni

L’assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli: “Grande lavoro dell’ufficio servizio sociali”

Saranno accreditati nei prossimi giorni i buoni spesa Natale 2020. A riceverli tutte le famiglie in difficoltà che ne hanno fatto richiesta nelle settimane scorse, durante l’apertura del bando del Comune di Civitavecchia.

“E’ una misura che il Comune dispone da diversi anni per le famiglie in difficoltà – ha spiegato l’assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli – ma che questo anno ha una innovazione fondamentale: i soldi vengono accreditati sulla tessera sanitaria, che verrà utilizzata come una carta di credito”.

“Questo è un risultato molto importante che restituisce dignità alle famiglie che ne hanno bisogno. Invece di lunghe code in attesa di ricevere il buono spesa (di fatto pubblicizzando la propria situazione economica), tutto viene accreditato con la massima riservatezza sulla tessera sanitaria”.

“Le persone sono avvisate dell’accredito tramite un messaggio digitale sul proprio telefonino. Per chi ha perso o non ha ancora ritirato la tessera sanitaria non c’è problema. Il credito sarà comunque accreditato appena verrà emessa la nuova tessera”.

L’innovazione è stata possibile grazie al lavoro incessante dei servizi sociali di Civitavecchia e della dottoressa Coccetti che li coordina con il dirigente Giglio Marrani.

Quest’anno hanno realizzato qualcosa di unico se si pensa alle migliaia di pratiche analizzate e liquidate relative ai buoni spesa Covid. Pratiche in aggiunta al normale lavoro quotidiano che da anni rende questo ufficio un fiore all’occhiello del territorio” ha concluso la dottoressa Napoli.