Condividi Pin 0 Condivisioni

Ladispoli al Centro: “Il sindaco spieghi le motivazioni della revoca della delega ad Augello”

Ladispoli al Centro: “Il sindaco spieghi le motivazioni della revoca della delega ad Augello”

“Preso atto delle perplessità (che condividiamo in pieno) manifestate quest’oggi dall’Associazione Ladispoli nel cuore, la quale domanda in maniera lecita al primo

cittadino di rendere pubbliche le motivazioni che avrebbero portato al ritiro della delega all’igiene urbana nei confronti del Consigliere Comunale Carmelo Augello

vogliamo come associazione Ladispoli Al Centro e come cittadini supportare tale richiesta ed estenderla anche nei confronti dell’assessore Amelia Mollica Graziano che

secondo noi ha sempre dimostrato nei fatti e nel lavoro concreto il suo attaccamento verso la Città.

Avendo quest’ultima gestito negli ultimi anni settori strategici come sicurezza, personale, trasporti ed altro saremmo in quanto cittadini e contribuenti, interessati a conoscere i motivi reali dell’allontanamento, ammesso che ce ne siano e anche se si trattasse di mancanze dello stesso Assessore, dato che la stessa è stata retribuita per il suo incarico Ci uniamo congiuntamente all’augurio nei confronti del nuovo assessore Fiovo Bitti che sappiamo essere anche lui persona competente e capace.

Grazie in anticipo per il cortese riscontro che il primo cittadino o chi per lui vorrà concederci”.

Ladispoli Al Centro