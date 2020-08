Condividi Pin 0 Condivisioni

I cittadini chiedono maggiore sicurezza

Cerveteri, ladri in azione nella notte-

Sono entrati in azione durante la notte a Cerveteri, nelle campagne. In via di Zambra due abitazioni sono state infatti visitate dai ladri.

I residenti della zona da qualche giorno avevano notato strani movimenti di alcuni ragazzi che circolavano tra i terreni.

Gli abitanti chiedono una maggiore sorveglianza e nei prossimi giorni incontreranno il sindaco Pascucci per cercare di intensificare una zona, ormai popolosa, ma bersaglio di malviventi che agiscono indisturbati.