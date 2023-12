Ladispoli: al Centro di Arte e Cultura presentato il libro “L’Amore Poderoso”, di Oria Gargano

Primo evento della Rassegna d’Arte Contemporanea: ideato in occasione delle Giornate Internazionali per l’eliminazione della violenza di genere

di Marco Di Marzio

In programma dal 2 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 al Centro di Arte e Cultura, primo evento della Rassegna d’Arte Contemporanea la presentazione del libro “L’Amore Poderoso”, di Oria Gargano.

Organizzato dall’UDI (Unione Donne Italiane) – gruppo “Nilde Iotti” Cerveteri-Ladispoli, con il Patrocinio di Città di Ladispoli, Raccogli Fiabe, Biblioteca Comunale e UPTER, ideato in occasione delle Giornate Internazionali per l’eliminazione della violenza di genere, l’evento ha avuto inizio alle ore 17:00, ingresso libero e sala gremita.

Il romanzo di Linda e Leandro assomiglia molto alla vita, una di quelle vite straordinarie, eppure mai raccontate, in bilico tra saga familiare e contesto politico. Vite che hanno fatto del passaggio tra gli anni Trenta, in pieno Fascismo, e il dopoguerra un periodo straordinario, irripetibile. Una storia, quella che ci racconta Oria Gargano con una scrittura che scoppietta e galoppa in un andirivieni tra la provincia abruzzese e la capitale, il Duce e il Fascismo, che coglie Linda ancora ragazzina e spaesata per l’imminente cambiamento della sua vita. Niente andrà come si aspetta il tronfio capofamiglia Odolindo, la Storia si orienterà in un altro verso. E, contro ogni pronostico, Linda incontra Leandro, esponente di quell’altro mondo possibile che dall’Abruzzo sembrava impensabile. Un amore “poderoso”, appunto, che non finisce anche quando sembra finito.

Dialoghi con Stella Balis, nella vita avvocato e iscritta al gruppo UDI “Nilde Iotti” Cerveteri-Ladispoli, presente l’autrice Oria Gargano, fondatrice e attuale presidente di BeFree, Cooperativa Sociale contro tratta, violenza, discriminazioni. Esperta italiana presso l’Observatory of Violence Against Women dell’European Women Lobby (Bruxelles), si occupa da molti anni di sostegno alle donne vittime di violenza e di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento. È la responsabile legale del Centro Antiviolenza di Cerveteri. Autrice di diversi libri e saggi sul tema della violenza di genere e traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento.

Con possibilità concessa di interventi del pubblico, al termine firma copie da parte dell’autrice per coloro che hanno voluto acquistare il libro.