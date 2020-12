Share Pin 17 Condivisioni

Lo affermano i responsabili dell’Associazione Ladispoli Città gruppo Facebook

Ladispoli, 6 alberi saranno donati alla città –

“Con grande orgoglio l’Associazione “Ladispoli Città gruppo Facebook” comunica che è stato raggiunto l’obiettivo, grazie alla partecipazione dei cittadini e al contributo del Vivaio i Tre Pini di Cicillini e Alpieri gli alberi donati alla città di Ladispoli saranno 6 e non uno.” Lo affermano i responsabili dell’Associazione Ladispoli Città gruppo Facebook.

“Un ringraziamento di cuore tutti quelli che hanno sostenuto questa iniziativa – prosegue la nota – ed uno in particolare al Caffè Manhattan per l’ospitalità e a Fabio Picchioni per il supporto”.



Siamo orgogliosi di aver ricevuto l’ennesima conferma – conclude “l’Associazione Ladispoli Città gruppo Facebook”, qualora ce ne fosse bisogno, che quando Ladispoli città decide di sostenere una causa, i ladispolani rispondono “Presente”.