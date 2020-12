Ladispoli, arriva il dentista digitale: la tecnologia che cura i denti

Share Pin 2 Condivisioni

Lo studio dentistico odontoiatrico Cristoforo lancia lo scanner digitale e la TAC 3D

Ladispoli, arriva il dentista digitale: lo Studio Dentistico Cristofaro lancia le TAC e le scansioni 3D.

Il digital ormai è parte integrante della nostra quotidianità: rende tutto più volte, semplice e a portata di clic.

Ebbene, anche il dentista si evolve e diventa digitale. Ora è possibile sostituire le classiche impronte con delle scansioni 3D cioè a tre dimensioni.

Questo permette, in molti casi, di avere in tempo reale un’immagine fedele della bocca, utile per scopi diagnostici e per essere inviata “in un click di mouse” al laboratorio odontotecnico.

In un tempo molto più breve della tradizionale impronta, quindi, si potranno realizzare dei nuovi denti, bianchi, senza quegli antiestetici orletti neri.

Inoltre, questo sistema è molto meno fastidioso delle classiche paste a impronta. In più si velocizzano moltissimo i tempi per l’esecuzione dei lavori: in alcuni casi occorreranno tempi di appena poche ore.

Il dentista digitale anche a Ladispoli

Oltre allo scanner digitale, lo Studio dentistico odontoiatrico Cristofaro, a Ladispoli, dispone anche di TAC 3D che permettono di valutare in tre dimensioni l’osso a disposizione.

Da qui parte poi la possibilità di verificare precisamente se sarà possibile impiantare dei denti fissi, ed eseguire una diagnosi accurata, addirittura più accurata delle tradizionali ortopanoramiche o le classiche lastrine.

Questa tecnologia utilizza una macchina a basso dosaggio ed è fondamentale il suo utilizzo per un’attenta pianificazione, in modo da non avere sorprese durante le fasi chirurgiche.

La tecnologia digitale, quindi, si integra perfettamente con il lavoro del dentista odontoiatra e aiuta a garantire ai pazienti cure sempre più precise, esteticamente soddisfacenti e sicure.

Studio dentistico Cristofaro

Lo Studio dentistico odontoiatrico Cristofaro è a Ladispoli, in via Via Ancona 40 – Tel. 06 99 11 245 – www.studiodentisticocristofaro.it

