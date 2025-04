Sabato 12 aprile sospesa raccolta di carta e cartone per le utenze non domestiche che si trovano all’interno del perimetro della Sagra del carciofo



Si informa la cittadinanza di Ladispoli che, sabato 12 aprile, la raccolta di carta e cartone per le utenze non domestiche che si trovano all’interno del perimetro dell’Sagra del Carciofo sarà sospesa. La decisione è stata presa per motivi logistici legati all’organizzazione della raccolta e alla gestione del servizio.

Da lunedì 14 aprile la raccolta differenziata riprenderà regolarmente, tutti i commercianti e gli operatori economici che si trovano all’interno di quest’area sono invitati a posticipare la consegna di carta e cartone alla data successiva.