”Daniele illuminerà il viso di tutti i bambini ancora una volta”

Ladispoli, 100 scatole di Pasqua dalla Fondazione Daniele Nica per le famiglie in difficoltà

“Mai come quest’anno la Pasqua rappresenta un momento di condivisione per tutte le famiglie, che anche se lontane a causa del Coronavirus, si stringeranno ancora più forte per fronteggiare questa emergenza mondiale che stiamo attraversando.

Un Pasqua diversa, questa, soprattutto per i più piccoli, che ormai da settimane sono confinati in casa, senza la possibilità di andare a scuola e di giocare con i loro amichetti sui prati e sulle spiagge della nostra città. Molti bimbi passeranno queste feste senza la possibilità di stare con i loro nonni, senza la possibilità di uscire al sole e per alcuni di loro a tutto questo si aggiungerà anche la profonda crisi economica attraversata da tanti genitori che forse non potranno permettersi nemmeno di comprare un uovo di Pasqua.

È per questo che la Fondazione Daniele Nica ha deciso di contribuire alla felicità dei più piccoli, realizzando 100 scatole di Pasqua che verranno distribuite grazie alla disponibilità dell’associazione volontari per Ladispoli alle famiglie in difficoltà che vivono sul nostro territorio.

Il pacco comprenderà uovo kinder Maschio/femmina, una colomba, mini ovetti di pasqua, un litro di latte, assortimento succhi di frutta Zueg.

Daniele si è sempre speso per regalare un sorriso ai bambini travestendosi da Supereroe, e la Fondazione che porta il suo nome non poteva che dedicare proprio ai bimbi, i pensieri di questa Pasqua 2020.

Uova di Pasqua, succhi di frutta, ovetti di cioccolato e Gadgets, saranno consegnati a domicilio per far sorridere e stupire i bimbi di Ladispoli.

Daniele illuminerà i loro visi ancora una volta”.

Il contenuto del pacco:

