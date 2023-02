L’Accademia Italiana della Cucina ieri al Borgo del Sasso per il suo Simposio –

“Cuoche per passione e non per professione, custodi delle ricette autentiche dei piatti tradizionali del territorio italiano, queste donne fantastiche continuano a condividere il loro sapere gastronomico e far rivivere i sapori più autentici.”

Lo dichiara dal proprio profilo Facebook il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, affermando inoltre:

“L’Accademia Italiana della Cucina ieri ha scelto il nostro meraviglioso Borgo del Sasso per il suo Simposio.

Un momento di condivisione, ricco di bellezza in cui storia, tradizioni, cultura enogastronomica, eccellenze, amore per il territorio hanno fatto da filo conduttore di una giornata trascorsa in uno dei nostri Borghi d’eccellenza: il Sasso.

Il suggestivo borgo medievale con la sua porta merlata ha fatto da cornice all’evento che si è snodato fra la piazza, il palazzo fortificato dei Marchesi Patrizi, eccezionali padroni di casa che ringrazio per l’ospitalità e si è concluso al Ristorante Zii Maria che ha deliziato tutti come sempre.

Grazie a tutti coloro che hanno organizzato questo evento.