In occasione della Giornata Internazionale della Pace, Battafarano ha partecipato alla marcia per la pace ad Assisi

Federica Battafarano, Vicesindaca e Assessore Cultura di Cerveteri, ieri, ha celebrato la Giornata Internazionale della Pace con una marcia ad Assisi. Tanti sono stati i partecipanti di questa iniziatva che Battafarano ha condiviso e raccontanto in un post social.

“Ho marciato per la Pace insieme a tante e tanti, perché prima di tutto c’è il coraggio di credere in un mondo migliore. Ad Assisi abbiamo camminato per il futuro, per ricordare che la pace non è un sogno lontano, ma una scelta quotidiana che richiede azioni concrete.

La Pace non è un impegno solamente morale, è un impegno civico, politico e istituzionale ben preciso che trova fondamento nella nostra carta costituzionale, faro e guida per tutti.

Una società giusta è una società che si fonda sul rispetto, che ripudia le guerre e che contrasta fermamente ogni forma di violenza. Ma l’opposizione alla guerra e a tutte le sue manifestazioni potrà crescere se sarà accompagnata da un intenso, maturo, impegno di costruzione della Pace.” – scrive.

“Nella consapevolezza di essere chiamati a pensare, ma anche ad agire con gesti concreti per ricostruire una coscienza, una cultura e una politica di pace che si esprima attraverso la cura degli altri, dell’umanità e del pianeta. Chi ci crede non smette mai di camminare per la Pace”. La Vicesindaca conclude, poi, con un invito per la Perugi-Assisi il prossimo 12 ottobre.