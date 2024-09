Una giornata di competizioni intense. Grande successo per le prime manche nelle varie categorie, in attesa dei vincitori finali di domenica.

Una splendida giornata di sole ha accolto le competizioni della prima giornata della tappa finale del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024 – “Grand Prix Città di Fiumicino – Trofeo Regione Lazio”, della Federazione Italiana Motonautica, che si stanno disputando questo week end a Fiumicino, nello specchio d’acqua antistante Piazzale Molinari.

Le categorie e le 19 classi che stanno gareggiando in questa finale sono: Runabout F1, Runabout F1 Veteran, Runabout F2, Runabout F4, Runabout F4 Femminile, Runabout Novice. Spark Giovanile 12-14, Spark Giovanile 15-18. Ski F1, Ski F1 Veteran, Ski F2, Ski F4, Ski Open, Ski Superjet, Ski Giovanile 12-14, Ski Giovanile 15-18. Freestyle Pro. Endurance F1, Endurance F2.



Tra i partecipanti e fiore all’occhiello della Federazione Italiana Motonautica, da segnalare la nutrita partecipazione di atleti di età compresa tra i 12 e i 18 anni, categorie nelle quali ragazzi e ragazze competono per un’unica classifica.

Questa mattina le competizioni si sono aperte con la prima manche del Freestyle che ha visto trionfare Roberto Mariani, dietro di lui al secondo posto Massimo Accumulo, al terzo Roberto Minnucci. A seguire sono scesi in campo i piloti della Ski F4 e della Ski Open con una gara di 10 minuti + 1 giro. Per la Ski F4 Stefano Antonelli è arrivato primo, secondo Davide Pontecorvo e terzo Adriano Hirsch. Per la Ski Open la manche è stata vinta da Erika Pajer.

È stata poi la volta della prima manche della Spark Giovanile 12-14 maschile e femminile con i suoi 8 minuti + 1 giro. La gara è stata vinta da Alessio Ascione, al secondo posto Paolo Tartarini e al terzo Aurora Filiberti.

A seguire la Ski Giovanile 15-18 anni nella quale Adriano Hirsch è arrivato primo, al secondo posto Massimo Pietro Cannizzo ed al terzo Francesco Mortellaro. Poi la categoria Runabout F2 ha disputato la sua prima manche, che è stata vinta da Giuseppe Risolo, dietro di lui è arrivato Alessandro Fracasso, terzo posto per Stefano Castronovo. La mattinata di gare si è conclusa con la prima manche della Ski F2- Ski Superjet. Per la Ski F2 al primo posto è arrivata Naomi Benini, al secondo Luca Pilot, al terzo Giuseppe Casarola, per la Ski Superjet ha trionfato Andy Trasmondi, seguito da Matteo Benini, al terzo posto Alessio Ascione.

Dopo una pausa le gare sono riprese nel pomeriggio con la prima manche dell’Endurance F1 ed F2, 30 minuti + 1 giro per questa gara. Per la Endurance F1 ha trionfato in questa manche Michele Cadei, dietro di lui Matthias Giraldo, a seguire Mirco Pozzani. Nell’Endurance F2 primo Gaetano Costagliola, secondo Giuseppe Parrilla e terzo posto per Pierantonio Rizzardo.



Per la Spark Giovanile 15-18 anni maschile e femminile primo posto per Daniele Ascione, dietro di lui al secondo posto Antonio D’Angelo ed al terzo Cristian Esposito. Nella Ski Giovanile 12-14 anni primo posto per Eros Brusadin, secondo per Francesco Mariani, terzo Francesco Bassenghi.

Per la Runabout F4 primo Davide Pontecorvo, secondo posto per Arianna Urlo e terzo per Antonio Pontecorvo. La prima manche della Runabout F4 Femminile e della Runabout F4 Novice ha visto trionfare per la Runabout F4 Femminile prima Ilaria Vanni, secondo posto per Aurora Filiberti, terzo per Adele Tomassini. Per la Runabout F4 Novice invece prima Nicole Cadei, seconda Ludovica Urlo e terzo Tommaso Cascino.

Nella manche della Ski F1- Ski F1 Veteran. Il primo posto per Ski F1 Veteran è stato vinto da Gianfranco Oliveri, il secondo da Giuseppe Casarola. Per la Ski F1 primo Matteo Benini, secondo Daniele Piscaglia, terzo Andy Trasmondi.

Nella manche della Runabout F1- Runabout F1 Veteran, hanno vinto per la Runabout F1: primo posto per Pierpaolo Terreo, secondo per Davide Di Maio e terzo per Matthias Giraldo. Nella Runabout F1 Veteran Pier Paolo Terreo primo e Lorenzo Benaglia secondo.

“Questa è una tappa bellissima” – ha dichiarato Fabio Bertolacci delegato regionale FIM Lazio e organizzatore di questa tappa – “Siamo stati molto fortunati per le condizioni del meteo e per il numero molto elevato dei piloti partecipanti. Abbiamo realizzato un bellissimo villaggio hospitality e abbinato il nostro evento prettamente sportivo, con uno sportivo enogastronomico, nel quale l’importanza dell’alimentazione è al primo posto. Presentiamo tutte quelle che sono le risorse enogastronomiche della Regione Lazio e questa sera i piloti potranno degustare tutti i piatti tipici del nostro territorio, grazie ad una iniziativa sostenuta dalla Regione Lazio. I partecipanti hanno vissuto le competizioni al meglio, assistiti in maniera incredibile dalle forze dell’ordine, dalla Capitaneria di Porto, dalla Polizia di Stato, dalla Guarda di Finanza, dall’Autorità del Sistema Portuale e dal Comune di Fiumicino. È un evento che ha saputo suscitare le attenzioni delle autorità.”



Questa sera verranno premiati i vincitori del “The best young driver”. Si tratta di una iniziativa che è stata promossa dal comitato organizzatore di questa tappa, supportata dal Presidente della Federazione Italiana Motonautica Vincenzo Iaconianni e dal Presidente della Commissione Moto d’Acqua Giorgio Viscione. Una giuria formata dai partecipanti a tutte le tappe del Campionato, o ad una parte di queste, che potranno votare con due adesioni ciascuno, sia nella Jet che nella Runabout, due piloti per ogni categoria. Questa premiazione non è solo per il miglior pilota di questo campionato, ma anche per coloro che si sono distinti come persone.

Domani, domenica 22 settembre si disputeranno le seconde manche e verranno decretati vincitori del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024.