Furto in un market a Ladispoli: banda di ladri fugge con il bottino

Nella notte, un gruppo di malviventi ha scassinato la saracinesca di un negozio in via Palo Laziale, a Ladispoli, potando via i soldi della cassa e due paia di occhiali

Nella notte di ieri, un furto con scasso ha colpito un market di casalinghi in via Palo Laziale, quartiere Faro, a Ladispoli. I ladri, arrivati con due auto, hanno forzato la saracinesca e razziato la cassa, oltre a rubare due paia di occhiali. Il colpo, durato solo tre minuti, ha causato danni per circa mille euro. Ci sono indagini in corso e i sospetti si concentrano su malviventi dell’Europa dell’Est, come riportato dalla titolare.