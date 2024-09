Un punto per il Cerveteri: 0-0 contro il Capranica

Al Galli gara equilibrata e senza grandi emozioni

Terzo risultato utile di fila per il Cerveteri che pareggia in casa contro il Capranica (0-0).

I tifosi ceriti, presenti in gran numero, speravano in un successo anche se al termine dei novanta minuti il pareggio rispecchia quello visto in campo.

“Sapevamo di affrontare una formazione forte e li abbiamo affrontati in modo deciso, con grinta e coraggio – ha detto il tecnico. Il risultato alla fine è giusto, non posso recriminare nulla ai miei, molti dei quali non erano al massimo della condizione. E ‘un pareggio giusto, ora osserveremo un turno d riposo, ma stiamo procedendo come tabella di marcia. Sono contento, in settimana la squadra si allena con impegno, seguita dai miei collaboratori in maniera scrupolosa”.

Cinque punti in tre gare e domenica un turno di riposo, prima della trasferta di Tolfa.