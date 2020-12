La solidarietà spopola a Cerveteri

Share Pin 3 Condivisioni

In tanti hanno deciso di sostenere e aiutare l’Aism Cerveteri nella sua battaglia contro la sclerosi multipla

Anche nei momenti più bui, più difficili, la solidarietà non smette di animare le comunità, regalando nuova vitalità e una speranza.

Speranza per chi si trova in difficoltà, speranza per chi combatte ogni giorno con spirito di abnegazione per vincere battaglie che spesso risultano insormontabili.

E a dare dimostrazione del grande cuore e della grande solidarietà dimostrata dai cittadini di Cerveteri, lo sono anche semplici gesti, che nell’era digitale in cui si vive, è fatta anche di semplici “like”.

E così, in pochissimi giorni i volontari di Aism Cerveteri hanno potuto la grande solidarietà dimostrata dai cittadini ceriti.

In pochissimi giorni la pagina Facebook Aism Cerveteri ha ottenuto +300 like.

Aism Cerveteri – Associazione italiana sclerosi multipla è la pagina gestita dai volontari Aism di Cerveteri che vuole promuovere e sensibilizzare sull’importanza della ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, una malattia che ad oggi ancora non ha una cura.

E quei 300 like ottenuti in pochissimi giorni scaldano il cuore dei volontari. “Continuateci a seguire e se volete, inviate i vostri contatti a mettere “mi piace” alla nostra pagina“.