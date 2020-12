Manziana, grande successo per la “Carovana della prevenzione” Susan G. Komen

Share Pin 1 Condivisioni

Nella giornata di ieri 70 donne hanno potuto effettuare una mammografia gratuita, esame essenziale per la prevenzione del tumore al seno

Nella giornata di ieri 70 donne hanno potuto effettuare una mammografia gratuita, esame strumentale essenziale per la prevenzione del tumore al seno, grazie alla “Carovana della prevenzione” della Susan G. Komen Italia.

La tappa di ieri, la terza del tour che interesserà i Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale, ha visto la presenza della professoressa Maria Teresa Zotta, vicesindaco Città Metropolitana di Roma Capitale, del dottor Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Asl Roma 4, del dottor Pietro Zaccagnino, della Professoressa Daniela Terribile, Vice Presidente della Komen Italia e di Marco Borgognoni, Presidente del Comitato di Sabatino della Croce Rossa Italiana.

“Sono rimasto davvero colpito dalla Caravona e dalla organizzazione che c’è dietro – ha commentato il Sindaco Bruni – Dopo averlo fatto di persona, ringrazio la Vicesindaca di Roma Capitale per avere donato un ulteriore mezzo alla Carovana, permettendo così di aumentare il numero degli esami effettuabili in un giorno e ovviamente ringrazio il Dott. Quintavalle che come Asl Roma 4 ha promosso questa iniziativa”.

“Da anni ormai il Comune di Manziana è sensibile alla tematica della lotta al tumore al seno e devo dire che mai come in questo momento di emergenza sanitaria nazionale ed internazionale potere effettuare una mammografia, senza recarsi in ospedale e gratuitamente, si è dimostrato uno strumento prezioso”.

“La Prof.ssa Terribile e il Dott. Zaccagnino ci hanno spiegato che purtroppo la pandemia da Covid ha rallentato lo screening di prevenzione e controllo del tumore e quindi occasioni come quelle di ieri assumono ancora più valore, sia da un punto di vista medico che sociale”.

“Non da ultima voglio ringraziare l’assessore Eleonora Brini che ha curato l’organizzazione di questa giornata fin nei minimi dettagli, sposando la causa e dimostrando una sensibilità spiccata, oltre che una serietà ed un impegno encomiabili”.

“I risultati delle mammografie saranno disponibili dopo il periodo delle festività natalizie e saranno consegnati con modalità che verranno comunicate telefonicamente alle dirette interessate”.

“E’ stato un piacere per me collaborare all’organizzazione di questa magnifica giornata di prevenzione – ha dichiarato l’Assessore Eleonora Brini – La Prof.ssa Terribile ci ha spiegato che negli anni la modalità itinerante della Carovana ha permesso di “scoprire” prematuramente dei tumori che poi è stato possibile curare, cosa che magari non sarebbe accaduta con una diagnosi tardiva”.

“E’ anche per questo che sono davvero soddisfatta che tutti i posti a disposizione siano stati utilizzati: in questo momento di difficoltà dovuta al Covid-19, abbiamo permesso a 70 donne di prendersi cura della propria salute, in maniera semplice e professionale. Grazie davvero a tutti coloro che portano avanti iniziative come queste!”