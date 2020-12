Share Pin 1 Condivisioni

I centri chiusi a causa delle nuove disposizioni del Governo per contenere la diffusione del covid

Coronavirus, dalla Pisana contributi a fondo perduto per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e alle società sportive dilettantistiche (Ssd) della Regione –

Per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche della Regione Lazio arrivano finanziamenti a fondo perduto.

“In considerazione dell’attuale situazione emergenziale a carattere eccezionale, la Regione Lazio, direzione cultura, politiche giovanili e Lazio creativo intende sostenere i predetti soggetti, che a causa dell’emergenza sanitaria sono esposti a situazioni di eccezionale e imprevista difficoltà economica, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto”.

Beneficiari dei contributi sono le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che alla data di pubblicazione del presente avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti comuni ad entrambe le categorie di partecipazione:

a) essere affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal Coni (FSN, EPS, DSA, AB);

b) essere iscritte nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP;

c) essere regolarmente costituite da almeno due anni;

d) avere sede legale nel territorio della Regione Lazio;

e) essere in grado di comprovare adeguatamente di aver svolto nel periodo 01 gennaio

2019 – 31 dicembre 2019 attività sportive e/o manifestazioni sportive;

f) avere nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 un numero medio

di iscrizioni di atleti tesserati pari almeno a 25 (venticinque);

g) avere almeno un istruttore in possesso di diploma in scienze motorie o in alternativa

tecnici sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP o dalle organizzazioni sportive dagli stessi

riconosciute ed abilitato ai sensi del quadro normativo vigente.

Fermo restando quanto sopra, in relazione alla categoria di partecipazione sub B) i beneficiari devono possedere anche il seguente ulteriori requisito:

h) avere la disponibilità giuridica sulla base di un contratto di locazione, comodato o

concessione d’uso di uno spazio, di proprietà privata o pubblica, sito nel territorio

della Regione Lazio, e destinato ad attività sportive (a titolo meramente esemplificativo

e non esaustivo: palestre, piscine, campetti, etc).

La domanda di contributo dovrà essere inoltrata, pena l’esclusione, entro e non oltre il 23 dicembre 2020, a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): [email protected], indicando in oggetto: “Domanda di partecipazione SPORT”, fermo restando che allo scopo di accertare la tempestività della proposta, si farà riferimento al certificato di avvenuta consegna P.E.C.

Non saranno prese in considerazione proposte di partecipazione inviate con modalità differenti o tramite e-mail inviate ad altro indirizzo. (QUI IL LINK AL BANDO)