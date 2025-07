Paolacci: “Perché una festa è valorizzazione del Territorio”

La Sagra del Melone in televisione: l’annuncio al TGR –

È stato trasmesso ieri sul TGR Rai l’annuncio dell’evento alle Due Casette della Sagra del Melone che avrà inizio oggi alle 18.45.

L’iniziativa di segnalare l’evento sarebbe partita dal consigliere Paolacci: “Perché una festa è valorizzazione del Territorio”, dice.

Sicuramente un modo utile per rendere noti gli eventi sul territorio e cercare di darne la massima visibilità per ottenerne il miglior ritorno per la collettività.