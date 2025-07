La Città di Ladispoli riceve in dono il Software Friendly Reality da parte della Fondazione Anna Maria Catalano. Un progetto sviluppato dal docente Marco Raoul Marini Dipartimento di Informatica Sapienza Università di Roma, progetto di Terza Missione dell’Ateneo, sostenuto dalla Fondazione Anna Maria Catalano.

Il 22 luglio alle ore 18 nell’Aula Consiliare “Fausto Ceraolo” del Municipio il progetto Friendly Reality verrà consegnato al sindaco di Ladispoli Alessandro Grando per dotare la città di uno strumento di inclusione sociale. Al centro del progetto c’è un software all’avanguardia che permette agli utenti di creare modelli tridimensionali a mani libere tramite visori VR, i quali possono poi essere stampati in 3D per ottenere oggetti fisici. Un vero e proprio strumento digitale pensato per facilitare l’espressione creativa e la realizzazione di progetti concreti da parte di chiunque, con particolare attenzione alle persone che presentano difficoltà motorie o cognitive.

Presenziano alla cerimonia di consegna il Direttore del Dipartimento di Informatica, Enrico Tronci, il docente Marco Raoul Marini, il Presidente della Fondazione Anna Maria Catalano, Sergio Estivi.