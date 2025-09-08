La Protezione Civile Comunale di Cerveteri ottiene un finanziamento dall’Agenzia Regionale di 17mila euro

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri si è aggiudicata un finanziamento di 17mila euro dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile nell’ambito di un bando relativo all’anno 2025 riservato ai Gruppi Comunali di “Classe A”, la categoria massima esistente nel Sistema di Protezione Civile Nazionale e dunque esempio di eccellenza, competenza e professionalità.

Fondi che saranno utilizzati dal Gruppo per l’acquisto di DPI – Dispositivi di Protezione Individuale, manutenzione dei mezzi a disposizione e potenziamento complessivo del sistema di Protezione Civile Comunale.

“Un contributo importante quello ottenuto dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, fondi che saranno utilizzati per l’acquisto di nuovi Dispositivi di Protezione Individuale, più che mai fondamentali nel fronteggiare le numerose emergenze quotidiane, una su tutte quelle legate agli incendi, e per la manutenzione e il potenziamento dell’intero servizio – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – la nostra Protezione Civile Comunale non è nuova ad aggiudicarsi dei finanziamenti provenienti da Enti sovracomunali, una testimonianza di quanto sia valida e di spessore non soltanto sul campo, sul fronte più operativo, ma anche dal lato più amministrativo”.

“Ci tengo inoltre ad evidenziare come questo bando fosse riservato solamente ai Gruppi di Protezione Civile riconosciuti come ‘Classe A’ – aggiunge il Sindaco – il massimo riconoscimento che si possa ottenere a livello nazionale: sono poche in Italia le Protezione Civili comunali identificate come ‘Classe A’ e la nostra è una di quelle. A Renato Bisegni, Responsabile del Gruppo e a tutti i Volontari, i miei complimenti e il ringraziamento per il lavoro che sempre svolgono, non soltanto nel territorio, ma anche in fase istruttoria e di preparazione degli atti propedeutici all’ottenimento di fondi extra comunali”.