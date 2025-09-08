Cerveteri, vittoria di carattere in coppa contro il Santa Marinella

Gli etruschi vincono dopo anni in riva al tirreno e domenica il ritorno al Galli

Inizia con il piede giusto la gara di andata di coppa Italia per il Cerveteri, che vince a Santa Marinella per 2 a 1, grazie alle reti di Ferruzzi e Brizioli, che hanno suggellato una gara che ha visto i Cervi giocare una partita con ordine e convinzione.

“Diciamo che abbiamo fatto una buona gara, giocando senza sbagliare. Siamo stati compatti e ordinati, giocando alla pari del Santa Marinella, squadra che punta a fare meglio di noi. Una vittoria che potrebbe avere un significato sul morale, anche se in realtà i tre punti sono stati generati da una prestazione in cui abbiamo avuto alcuni meriti.. Vorrei ringraziare i tifosi, erano tanti, ci hanno incitato e sostenuto a gran voce – ha detto Ferretti”.