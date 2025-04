La nuova provincia discussa in Parlamento, il PD Santa Marinella ribadisce “no” secco al progetto: “Sensibilizzare la cittadinanza” –

“Continua il tentativo frettoloso e velleitario di portare a compimento l’istituzione della nuova provincia denominata “Porta d’Italia”.

Lo rende noto in un comunicato il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, affermando inoltre:

“È notizia di questi giorni, infatti, l’arrivo in parlamento, di una legge che vede come primo firmatario l’On Battilocchio.

Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, cogliendo l’occasione offerta dai media, ribadisce la propria secca contrarietà all’istanza, ritenuta sbagliata nella forma e nella sostanza.

Di 14 comuni appartenenti al territorio quadrante nord della Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia), contattati, soltanto 6 sono a tutt’oggi quelli aderenti all’iniziativa, segno di un non convincimento espresso dalla maggioranza delle amministrazioni comunali interessate.

Come circolo politico territoriale riteniamo fondamentale che a monte di simili decisioni, data la loro entità, venga dato avvio ad un processo di coinvolgimento della cittadinanza, a 360 gradi.

Vale la pena ricordare che il coordinamento dei circoli PD litorale Nord di cui facciamo parte, ha da tempo avviato un confronto con i proponenti e si è dichiarato contrario alla proposta.

Una chiamata a raccolta, tale da rendere edotte le persone e produrre in loro una coscienza utile alla formulazione di un giudizio netto su come impostare la prospettiva.

Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, come già fatto anche in precedenza, nel ritenere un danno proseguire sul progetto, per aspetti storici, culturali e amministrativi, esprime nuovamente e con più vigore il proprio “no”

Convinti di ritenere fondamentale la creazione di sinergie e di rete su progetti comuni e di prospettiva: sostenendo da ultimo azioni volte prossimamente alla costituzione di comitati aventi come obiettivo informare chiaramente i cittadini.

A loro e solo a loro spetta decidere provvedimenti del genere.”