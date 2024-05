Un evento speciale per bambini da 0 a 10 anni che si terrà dal 31 maggio al 1° giugno

La Notte dei Pupazzi in Biblioteca a Fiumicino –

Per il prossimo venerdì 31 maggio la Biblioteca dei Piccoli organizza la “Notte dei pupazzi”.

Si tratta di un evento molto popolare negli USA e in Giappone (vedi albo illustrato UNA NOTTE IN BIBLIOTECA DI Kazuhito Kazeki) e ora, grazie alle biblioteche, anche in Italia.

I protagonisti sono i pupazzi dei piccoli lettori, i loro amici del cuore. Ogni bambino accompagnerà il proprio pupazzo in biblioteca dove sarà accolto e registrato dai bibliotecari.

Nella notte i pupazzi saranno liberi e potranno esplorare gli scaffali, gli spazi della biblioteca e, prima di dormire, sceglieranno la loro storia della buonanotte.

Non c’è da preoccuparsi! I pupazzi saranno in buone mani. Nella notte i bibliotecari documenteranno il tempo trascorso in biblioteca. Ma che cosa succederà?

I bambini lo scopriranno la mattina dopo, sabato, quando torneranno per ritirare il loro amico e per ascoltare i loro racconti, le avventure vissute in biblioteca dai simpatici – e amati – protagonisti.

Appuntamenti:

venerdì 31 maggio, dalle ore 17:00 alle 19:00 per la consegna; alle ore 18:00 lettura ad Alta Voce per intrattenere e tranquillizzare i protagonisti

sabato 1° giugno, dalle ore 10:00 alle 13:00 per riprendere i loro pupazzi – alle ore 11:00 di nuovo una lettura ad alta voce per condividere insieme, bambini e pupazzi, bibliotecari e genitori un’altra storia, quella amata o da scoprire.

Due giornate, dunque, all’insegna delle emozioni forti, per tutti, bibliotecari compresi.

Prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo [email protected]