Share Pin 1 Condivisioni

In programma 5 importanti eventi con nomi illustri di livello internazionale del mondo food e non solo

La lotteria del Cuore, Ladispoli pronta a diventare “Capitale di eccellenza e solidarietà” –

Riceviamo e pubblichiamo –

La lotteria del Cuore è un’occasione per raccogliere e donare ad un’associazione straordinaria che da più di 20 anni aiuta decine di migliaia di famiglie con “tutto” il necessario nel totale rispetto della dignità umana con una delicatezza e sensibilità unica. L’Associazione “Salvamamme Salvabebè”, opera da oltre 20 anni intervenendo nei momenti cruciali dell’abbandono e della solitudine delle mamme e delle famiglie in condizioni di grave disagio socioeconomico: gli ultimi tempi della gravidanza, i giorni difficili dopo il parto, l’interminabile primo anno della maternità, quando un momento di calore al primo incontro diventa un’ancora di salvezza e il corredino che la mamma riceve il primo passo di un lungo cammino.

Causa Covid le difficoltà delle famiglie aiutate dal Salvamamme aumentano, così come aumentano le famiglie Italiane che chiedono aiuto. Ormai cittadina di Ladispoli, mi sono posta come obiettivo quello di far diventare “Ladispoli Capitale di Eccellenze e Solidarietà”, abbiamo già organizzato 5 importanti eventi in cui abbiamo coinvolto nomi illustri, di livello internazionale, del mondo food e non solo. La pandemia ha devastato il settore ristorazione, food & beverage e piegato attività commerciali e artigiani; da quì l’idea di organizzare un’iniziativa solidale che premi tutte le realtà coinvolte.



















































































La lotteria del Cuore, Ladispoli pronta a diventare “Capitale di eccellenza e solidarietà”

La Solidarietà paga è il leitmotiv della manifestazione, tutti saranno premiati, il pubblico che acquisterà i biglietti e concorrerà all’estrazione di cesti e confezioni di prodotti enogastronomici d’eccellenza, i negozianti che saranno premiati con premi straordinari “donati” da stilisti, artigiani, meravigliosi ristoratori, stellari maestri del gusto, grandi imprenditori e comuni eccellenza e le aziende agroalimentari che concorreranno per vincere un servizio fotografico in still life dal fotografo ufficiale di Doc Italy.

Le singole estrazioni si terranno nei punti vendita aderenti all’iniziativa, l’estrazione finale nei giardini di Via Ancona tra le opere dello Scultore “Napoleon Alberto Romualdo”.Alla grande estrazione prenderanno parte la Presidente del Salvamamme “Maria Grazia Passeri”, la portavoce dell’Associazione Anna Maria Pagni, la giornalista Camilla Nata, il conduttore Rai e mediaset Anthony Peth ( ex inviato Gustibus La7) e donne straordinarie del mondo dello spettacolo e della moda, Giò Di Sarno, Jinny Steffan, Nadia Bengala, Nicole Di Mario…

Quindi tutti pronti per il 15 febbraio e avanti tutta con la raccolta che peraltro premierà anche i negozianti con creazioni, prodotti e servizi esclusivi di grande valore non solo economico “Eccellenze unite per il Salvamamme” ha messo insieme grandi personaggi internazionali che hanno riservato alle attività che hanno aderito all’iniziativa le loro creazioni o la loro arte. Un ringraziamento doveroso all’Assessore al Commercio Francesca Lazzeri, grazie alla quale l’idea della Lotteria del Cuore è diventata realtà.

(torna a Baraondanews)