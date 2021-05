Share Pin 0 Condivisioni

Al via anche il tesseramento al partito. Appuntamento oggi in piazza Aldo Moro e domani al mercato di Cerenova

La Lega Cerveteri in piazza a difesa del prodotto italiano

La Lega Salvini Premier Cerveteri scende in piazza a sostegno del prodotto italiano.

Oggi e domani il partito scenderà in piazza con un gazebo per la raccolta firme a difesa del prodotto italiano e per il tesseramento di chi voglia sostenere Matteo Salvini e il partito della Lega.

L’appuntamento oggi è in piazza Aldo Moro, mentre domani al mercato di Cerenova.

