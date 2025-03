La ladispolana Francesca Lollobrigida è campionessa del mondo nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità

Ieri, ai Campionati mondiali di pattinaggio di velocità su distanza singola di Hamar, in Norvegia, Francesca Lollobrigida ha vinto, di forza, la medaglia d’oro nei 5.000 metri.

La ladispolana Francesca Lollobrigida è campionessa del mondo nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità

Un risultato storico, che fa entrare di diritto Francesca Lollobrigida nella Storia del pattinaggio di velocità italiano. Infatti, è prima donna azzurra di sempre a diventare campione del mondo in questo sport. Per sottolineare lo straordinario risultato della nostra atleta, basti considerare che l’unico podio femminile azzurro in un campionato del mondo sulle singole distanze risaliva alla prima edizione, disputata ben ventinove anni fa.

È un oro cercato con tanta grinta e costanza. Fino a ieri, Francesca Lollobrigida aveva collezionato solo piazzamenti nelle prime nove posizioni nelle gare individuali. Ben undici piazzamenti. Ma ieri, dopo un ultimo Km giudicato dagli esperti “letteralmente mostruoso”, la Lollobrigida è riuscita a lasciarsi dietro le spalle la norvegese Wiklund. La favoritissima padrona di casa.

Ricordiamo che Francesca Lollobrigida, pronipote dell’attrice Gina Lollobrigida, abita con la sua famiglia a Ladispoli. Anche se passa parte del suo tempo a Baselga di Piné, in provincia di Trento, dove si allena.

Avremo modo di raccontare meglio questa straordinaria atleta e i suoi successi.