Cerveteri, che fine hanno fatto i P.U.C (progetti di utilità collettiva)?

A domandarselo è il capo gruppo di FDI Luigino Bucchi che è stato il promotore e relatore di una mozione presentata al Consiglio Comunale di Cerveteri, che proponeva l’avvio delle procedure per l’utilizzo su base volontaria dei percettori dell’ assegno d’inclusione, ex reddito di cittadinanza. Mozione che è stata approvata all’unanimità.

Il Consifgliere Bucchi afferma che “A Cerveteri abbiamo circa 630 percettori di assegno d’inclusione. Alcune di queste persone sarebbero ben liete di rendersi utili per dare vita ai famosi P.U.C. progetti di utilità collettiva previsti dalla legge. “. Ma quali sono questi progetti che, in via prioritaria, si vorrebbero far partire?

E’ sempre il consigliere Bucchi che ce li ricorda: “1) Presidio davanti agli istituti scolastici per garantire una maggiore sicuezza; 2) Raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade o comunque in luoghi non aurorizzati; 3) Bonifica delle erbe infestanti dai marciapiedi; 4) Squadra di pronto intervento per eseguire piccoli interventi di manutenzione ordinaria; 5 ) Pulizia dei giardini di pubblica utilità. L’obiettivo dei progetti di utilità collettiva, ha una duplice valenza. In primis quella di dare una risposta ad una necessità di utilità collettiva. In secondo luogo di apprendimento, conoscenze, competenze e abilità nello svolgimento di attività che potrebbero aumentare il livello occupazionale dei percettori di assegno di inclusione.”

Il Consigliere Luigino Bucchi, conclude così la sua dichiarazione: “I Puc sono già attivi con successo in molti comuni italiani. Perchè nonostante la mozione in discussione sia stata approvata all’unanimità nel consiglio comunale del 26 settembre 2024, a distanza di oltre 5 mesi nulla risulterebbe essere stato fatto? La città di Cerveteri è troppo pulita e il personale disponibile basta e avanza?“