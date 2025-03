Gatto si infila sotto un treno, salvato dai Vigili del Fuoco

Ieri sera alle ore 21,30 circa la sala operativa del comando di Roma ha inviato la squadra 1/A della sede Centrale in via Marsala sui binari della ferrovia per il salvataggio di un gatto che era sfuggito alla sua proprietaria e si era andato ad infilare sotto un treno.

A tal riguardo la Sala operativa delle F.S. sentiti i Vigili del fuoco ha deciso di bloccare il treno in partenza per Siracusa e Palermo permettendo al personale VF di intervenire direttamente sui binari. Con molta difficoltà i Vigili del Fuoco sono riusciti ad estricare il gatto, che fortunatamente non ha riportato nessuna ferita.

Al termine dell’intervento l’animale è stato riconsegnato alla sua proprietaria.