Civitavecchia, è morto Francesco De Martino giocatore del Campo dell’Oro

Ad annunciarlo la stessa società: “Sarai sempre con noi”

La nota della società:

Nelle scorse ore ci ha lasciato Francesco De Martino. Francesco è stato un nostro giocatore nella scorsa stagione ed aveva voluto esserlo anche in quella attuale. Infatti proprio per questo motivo lo avevamo tesserato. Ma purtroppo Francesco non ha potuto partecipare al campionato per via di questioni lavorative, che non gli hanno consentito di conciliare gli impegni con i turni di lavoro con gli allenamenti.

Francesco ha lottato in campo e festeggiato con noi la splendida vittoria del campionato di Terza Categoria nella scorsa stagione.

Il presidente Antonello Quagliata, tutta la dirigenza, tutto lo staff tecnico e soprattutto tutti i giocatori vogliono manifestare massima vicinanza e cordoglio alla famiglia e agli amici di Francesco in questo momento. Francesco, sarai sempre con noi e ci accompagnerai da lassù quando scenderemo in campo.

Annunciamo già da ora che, se dovessimo vincere il campionato di Seconda Categoria, la prima dedica sarà per Francesco.