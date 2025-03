A12, chiusure notturne dello svincolo Cerveteri Ladispoli

In alternativa si consiglia di entrare a Torrimpietra

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, secondo il seguente programma:

-dalle 21:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 marzo, sarà chiuso in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia di uscire a Santa Severa Santa Marinella;

-dalle 21:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 marzo, sarà chiuso in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare a Torrimpietra.