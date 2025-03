Cerveteri, le dichiarazioni di Alessandro Panizza e di Annalisa Belardinelli dopo l’elezione di Salvatore Orsomando a nuovo coordinatore comunale di FdI a Cerveteri.

Ieri, nel Congresso di Fratelli d’Italia, è stato eletto Salvatore Orsomando come nuovo coordinatore comunale a Cerveteri.

Nei giorni precedenti, Anna Lisa Belardinelli, a nome del suo gruppo, aveva sostenuto, per questa carica, la candidatura del giovane Alessandro Panizza. L’attuale Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani di Cerveteri, e dirigente provinciale di Gioventù Nazionale.

Dopo l’elezione di Salvatore Orsomando, non si sono fatte attendere le dichiarazioni di Alessandro Panizza e di Anna Lisa Belardinelli. Dichiarazioni, che possiamo definire concilianti, e che riportiamo integralmente.

Le dichiarazioni di Alessandro Panizzza

Alessandro Panizza, in un suo post social dichiara: “Ci sono sfide che vengono portate avanti per interessi, ci sono sfide che vengono affrontate per il gusto di guerreggiare. Ci sono, in ultimo, sfide nate da scintille creatrici provenienti dalla più limpida parte della coscienza di ognuno di noi.

Sono approdato oggi nei lavori del partito locale Ceretano in un momento cruciale per la costituzione di esso; questo partito, Fratelli D’Italia, trova la mia prima ufficiale adesione nel 2021, quando ebbi la possibilità, compiuti i miei 16 anni, di tesserarmi formalmente, con l’unica ambizione di sostenere, nel mio piccolo, una determinata Visione del Mondo.

Allora ero un ragazzino estremamente innamorato delle idee, proveniente da due anni dall’esperienza della giovanile e volenteroso di mettersi al servizio della comunità.

È passato qualche anno e posso dire di aver imparato qualcosa al di là dell’ideologia, che considero ancora oggi e sempre con più convinzione il moto reale ed imprescindibile dell’operare politico: ho imparato il valore dell’onore, della parola data, della coscienza pura da difendere ad ogni costo, della Sacralità di una stretta di mano, dell’essenza di essere persone libere.

Parlando di persone libere, non posso che ringraziare Anna Lisa Belardinelli per la fiducia e la considerazione riposta nella mia persona. Se è vero che nella vita si incontrano molte maschere e pochi volti, lei si è dimostrata per l’ennesima volta una persona sincera, genuina, tenace. Cominciano già le analisi dei grandi santoni della politica Ceretana, le semplificazioni superficiali, le ricostruzioni denigratorie: sappiamo cosa ci ha portati fin qui, sappiamo che questo è solo l’inizio.

La sconfitta è maestra di umiltà e di dedizione, insegnandoci che il valore di un uomo si misura dalla sua capacità di rialzarsi, di perseverare. Chi abbraccia la sconfitta come una lezione e non come una condanna trasforma la delusione in forza e la caduta in un nuovo inizio.

Faccio i miei complimenti a Salvatore Orsomando per questa elezione.Hai parlato di unità del partito, di unità del centrodestra, di vittoria delle prossime elezioni amministrative: voglio crederci e dunque mi troverai al tuo fianco, con la volontà di contribuire, nel mio piccolo, alla fase della costruzione.

Ringrazio Lorenzo Montagnoli, Paolo Iarlori, la nostra Consigliera Regionale Emanuela Mari, l’On. Andrea Volpi e tutte le persone che mi hanno sostenuto. Da domani, con più grinta, lavoreremo affinché ci sia a Cerveteri un partito organizzato e presente nelle strade, tra la gente.

“La sconfitta è una prova alla quale può soccombere soltanto chi ha perduto la fede in se stesso.” ~ Ernst Jünger, Der Arbeiter.”

Le dichiarazioni di Anna Lisa Belardinelli

Anna Lisa Belardinelli, sempre in un post social, afferma che: “…dunque dove eravamo rimasti?

La foto è di 3 anni fa, noi già credevamo nel giovane Alessandro Panizza… e vogliamo ripartire da lì, esattamente da dove siamo stati interrotti…. da allora abbiamo fatto tanta strada e di questo ringrazio i miei compagni di viaggio Alessandro Fondate, Luca Piergentili, Vilma Pavin e lo stesso Alessandro, ma ringrazio soprattutto i nostri sostenitori che non ci fanno mai mancare il loro supporto, senza di loro nulla sarebbe stato possibile.

Oggi si riparte dall’unità del partito sul territorio.

A dispetto di chi cerca sempre di dividere, noi siamo pronti a lavorare insieme al nuovo coordinatore Salvatore Orsomando e al suo gruppo per creare una valida alternativa a questa fallimentare amministrazione. Convinti che Cerveteri merita di più!

La sfida più grande del mio gruppo sarà, tuttavia, quella di far capire che i giovani in politica sono un valore aggiunto. Una risorsa da affiancare con la nostra esperienza, e non figure da lasciare ai margini o con cui competere per difendere ad ogni costo la propria posizione. C’è spazio per tutti pur con le proprie differenze, ognuno con il suo ruolo e le sue capacità…. “cerchiamo sempre ciò che ci unisce, mai ciò che ci divide” (Papa Giovanni XXXII).”