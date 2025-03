ll Presidente del Città di Cerveteri, Andrea Lupi, è soddisfatto del risultato: “Merito del gruppo, hanno giocato tirando fuori cuore e determinazione“

Matteo Piano regala una vittoria al Cerveteri sul campo del JFC Civitacastellana. Etruschi corsari in trasferta dopo una prova di carattere.

Il Cerveteri dà un calcio alla crisi, e torna a vincere con un goal di Matteo Piano. Che risolve una gara delicata sul campo del JFC Civitacastellana, conclusasi sul risutato di 0-1. Al temine della partita, il Presidente Andreas Lupi ha dichiarato: “Una vittoria che riporta finalmente il sereno. Ci voleva per riavere fiducia e consapevolezza. Bravi i nostri ragazzi. Non era facile affrontare una squadra spigolosa e coriacea, ma noi ci abbiamo messo del nostro per portare a casa i tre punti. Sono fiducioso, spero che sia il preludio a nuove vittorie. Dopo una serie di risultati negativi, infatti, questi tre punti servono come il pane. Il pensiero è rivolto alle prossime sfide, a domenica prossima, quando al Galli scenderà la Longarina in uno scontro salvezza in cui è vietato perdere punti. ”