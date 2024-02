Performance teatrale ideata e scritta dall’attore e regista Agostino De Angelis

Domenica prossima, 3 marzo, sarà una giornata ad ingresso gratuito nelle aree archeologiche di Cerveteri. In particolare, sarà gratuito l’ingresso alla Necropoli della Banditaccia e al Museo Nazionale Archeologico Cerite.

Già questo sarebbe un ottimo motivo per vistare la città di Cerveteri. Ma non è tutto. Oltre alle varie visite guidate organizzate per l’occasione, è anche previsto un evento da non perdere: nell’area archeologica della Tomba delle Cinque Sedie, vero e proprio palcoscenico naturale, si svolgerà una suggestiva performance del regista e attore Agostino De Angelis e dei suoi bravissimi attori.

In un luogo che celebra la vita ultraterrena della famiglia etrusca che ha eretto il prestigioso tumulo, Agostino De Angelis ha ideato e scritto una performance teatrale, tratta dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, che ci accompagna, da vivi, nelle suggestioni create nella discesa nel mondo dei morti.

“La discesa negli Inferi…dal mondo pagano a quello cristiano” domenica in scena presso la Tomba delle 5 Sedie

Il titolo della performance è: “La discesa negli Inferi … dal mondo pagano a quello cristiano”

L’appuntamento è, alle ore 16:00, nell’area della Tomba delle Cinque Sedie. La tomba si trova a 100 metri dall’inizio della via di Gricciano. Che è quella a sinistra dell’inizio del viale alberato che porta alla Necropoli della Banditaccia.

L’ingresso a questo prestigioso e irripetibile evento è naturalmente gratuito. La prenotazione si può fare al numero: 351 7411409

Considerando che questi eventi così prestigiosi non nascono da soli, è giusto ricordare chi lo ha reso possibile. In primis va ringraziata la padrona di casa, senza la quale non ci sarebbe neanche la disponibilità dell’area: la “Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale”, nella persona del Funzionario Responsabile di zona, la dott.ssa Rossella Zaccagnini. Un riconoscimento va naturalmente alla Sezione di Cerveteri-Ladispoli-Tarquiniadel Gruppo Archeologico Romano che,da più di venti anni,gestisce, manutiene e valorizzal’importante area archeologica.

L’evento ha poi il patrocinio della Regione Lazio e Assessorato alla Cultura, reso possibile per interessamento del sig. Roberto Menasci, nella persona dell’Assessore Simona Renata Baldassarre. E il patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale da parte del Consigliere Antonio Giammusso.