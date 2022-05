La Dinamo Ladispoli vola in finale per la D come prima classificata –

La Dinamo Ladispoli vola in finale per la D come prima classificata

Sofferta ma stupenda vittoria (76-73) quella di ieri sera della Pallacanestro Dinamo Ladispoli contro Basket Valsugana; partita importantissima perche’ nonostante i ragazzi di coach Fiorentini fossero gia’ qualificati, in palio c’era il primo posto del girone che dara’ il vantaggio del fattore campo in caso di “bella” nella finalissima di prossima settimana per la Serie D, prevista infatti in 2 partite (Andate e Ritorno) piu’ eventuale spareggio in casa per l’appunto della prima classificata.

La partita inizia e il folto pubblico sugli spalti carica subito al massimo la Dinamo; parzialino di 6-0 che costringe subito gli ospiti al primo time-out. Valsugana mette a posto le cose, i Ladispolani improvvisamente si fermano in attacco e in difesa non occupano bene gli spazi, si distraggono un po’ e concedono qualche penetrazione e qualche rimbalzo di troppo agli avversari. Nei minuti finali del primo quarto e’ solo Kevin Acconciamessa a segnare, una tripla che rida’ un po’ di ossigeno e fiducia, nonostante il quarto si chiuda con un -9 (14-25) per niente rassicurante.

Il blackout purtroppo continua nei primi cinque minuti del secondo quarto, la Dinamo fatica a far girare palla velocemente, in attacco non trova sbocchi, subisce le folate avversarie, e si arriva anche al -13 che costringe coach Fiorentini al timeout. Da qui in poi la partita cambia, entra Samuel Maduka e sono gli ospiti a non trovare piu’ spazio nell’area piccola Dinamo, Simone Petronio (eccellente la sua partita nei due lati del campo) mette il turbo e una sua tripla da’ il via al recupero Dinamo, che si conclude nei secondi finali del tempo con la bomba di Capitan Masciarelli per il 36-38 che fa venire giu’ il PalaMelone.

Nel terzo quarto la Dinamo accelera ulteriormente, e inizia lo show time di Luca Ukmar: 12 punti (dei 22 finali) solo in questo quarto, con 3 bombe che si alternano a quelle di Simone Terenzi e Kevin Accionciamessa. Gli ospiti accusano lo strappo, provano a reagire, ma in difesa la Dinamo ha messo a posto le cose, Fois ricorda a tutti che e’ sempre il miglior stoppatore della squadra e con Masciarelli, Maduka e Campolungo diventa difficilissimo tirare da sotto o prendere rimbalzi, e cosi il quarto si chiude con un parziale di 28-15 che consente alla Dinamo di stare sopra di 11 lunghezze. Unica nota stonata nel quarto e’ l’infortunio al sempre bravo Davide Acconciamessa, che lo costringera’ in panchina fino alla fine.

Nell’ultimo quarto Luca Ukmar continua a imperversare in attacco: 7 punti di fila, poi e’ la volta dei 4 di Riccardo Fois. Si arriva anche al +13 a poco meno di 4 minuti dalla fine; da li in poi la Dinamo entra in controllo, forse troppo, gioca al limite dei 24 secondi ma non segna piu’ e gli avversari dimostrano che non hanno vinto il loro girone per caso… un po’ d’ansia, tanta sofferenza, ma alla fine arriva il suono della sirena che ferma tutti sul meritato 76-73 per Dinamo.

Partitona dove tutti hanno dato tutto, e anche se la Dinamo e’ a tratti sembrata un po’ contratta, anche nervosa, ha ancora una volta dimostrato di essere una grande squadra; gli ultimi arrivati, i “rinforzi” che la dirigenza Dinamo ha voluto a tutti i costi portare a bordo per affrontare al meglio questa seconda fase, ovvero Kevin Acconciamessa, Luca Ukmar e Samuel Maduka, tutti e 3 provenienti dal MB Sporting Club Maccarese, squadra di categoria superiore, sono stati per un verso o per l’altro certamente determinanti in questa vittoria, ma e’ tutto il gruppo che ha dimostrato ancora una volta di esserci, solido, vitale, con una gran voglia di continuare a sognare e far sognare i tanti appassionati ladispolani.

A proposito di quest’ultimi, a fine partita vedere cosi tanti ragazzini e ragazzine invadere il campo, battere il cinque ai propri beniamini, prendere un pallone e mettersi a tirare, e’ veramente uno spettacolo nello spettacolo.

Prossima settimana la Dinamo affrontera’ la Scuola Sportiva Elis di Roma, due partite (forse 3) che decideranno chi andra’ in Serie D; siamo certi che questi ragazzi si faranno valere.

Dinamo vs Valsugana

14-25 22-13 28-15 12-20 finale 76-73

Campolungo 3, Terenzi 11, Roberti, S. Ukmar, Petronio 16, Masciarelli (cap.) 3, K. Acconciamessa 6, L. Ukmar 22, Maduka 1, D. Acconciamessa, Fois 14