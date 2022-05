Diritti, Alessio Pascucci incontra Marco Cappato

Il link alla diretta streaming

Ospite d’eccezione oggi per il candidato sindaco di Ladispoli Alessio Pascucci che alle 12 accoglierà Marco Cappato, ex europarlamentare, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, Presidente di Eumans, movimento paneuropeo di iniziativa popolare, Co-fondatore di Science for democracy e del Congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica, Promotore della campagna Eutanasia legale.



“È un grande onore avere nella nostra città Marco Cappato, persona da sempre impegnata nella lotta per l’estensione dei diritti e per il diritto ad una morte opportuna”, ha dichiarato Alessio Pascucci.I due faranno una passeggiata per le vie di Ladispoli confrontandosi sul tema dei diritti. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook della coalizione Ladispoli- Un Nuovo Inizio.

Link alla diretta: https://fb.watch/dkkU5dGbaZ/

